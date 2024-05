Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul são os municípios mais atingidos pelo desabastecimento de água entre os atendidos pela Corsan no Rio Grande do Sul, de acordo com o boletim lançado pela companhia na manhã de quinta-feira (16). Conforme o Centro de Operações Integradas da Corsan, 127 mil imóveis estão desabastecidos nas três cidades.