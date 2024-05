Ao todo, 2,7 mil pessoas ainda seguem em abrigos da prefeitura de Guaíba neste domingo — na última terça-feira, a cidade chegou a ter 57 mil pessoas fora de casa por conta das enchentes. No bairro Cohab Santa Rita, o mais atingido, a maioria das famílias já voltou para suas casas. Os desabrigados, no entanto, são de bairros diversos e também moradores da vizinha Eldorado do Sul.