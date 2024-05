Após diminuir a frequência dos movimentos e não se levantar mais, a elefanta Lady, de 52 anos, foi morta por eutanásia na última quarta-feira (15), no Santuário de Elefantes Brasil (SEB). Antes de chegar no santuário na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Lady viveu 50 anos de sua vida entre o circo e o zoológico deteriorando muito o estado de suas patas e a tornando insegura, segundo descrição do SEB, que ainda a caracteriza como desconfiada.