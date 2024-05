O apresentador Luciano Huck veio ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (13) e participa de ações da Central Única das Favelas (Cufa) do Estado. O itinerário do paulista conta com visitas a abrigos na Região Metropolitana de Porto Alegre, no bairro Mathias Velho, em Canoas, e em Esteio. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele disse que trouxe cerca de uma tonelada de medicamentos para doação.