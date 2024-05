A decisão foi tomada em parceria entre o Ministério Público do RS, a Defensoria Pública do Estado e a Corsan AEGEA e atingirá 64 municípios. A estimativa é de que o custo dessa isenção ultrapasse os R$ 100 milhões, de acordo com o governo do Estado. A expectativa é de que a medida alcance alcança 906 mil economias.