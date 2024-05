Um corpo foi localizado nos escombros de uma residência que desabou em Salvador do Sul, no Vale do Caí, nesta terça-feira (30). Os bombeiros voluntários da cidade informaram que a casa fica na localidade de Cangerana, no interior do município. Até a publicação desta matéria, a vítima não havia sido contabilizada na listagem oficial de óbitos da Defesa Civil estadual. O corpo foi localizado por volta das 21h30min de terça-feira e foi retirado nesta quarta-feira (1º) por volta das 8h30min.