Em meio aos estragos que as enchentes causaram em todo o Rio Grande do Sul, entidades médicas se disponibilizam para oferecer serviço assistencial gratuito às vítimas. Através de plataformas online e com a mobilização de profissionais em pontos de saúde emergenciais, instituições oferecem consultas médicas com especialistas, atendimento psicológico e receitas de medicamentos.