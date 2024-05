Em razão de bloqueios em vias do Rio Grande do Sul por conta da chuva que atinge o Estado, a equipe de distribuição do Grupo RBS segue com dificuldades para entregar os jornais Zero Hora e Pioneiro. Não será possível realizar a distribuição das edições impressas desta sexta-feira em 37 municípios da região da Serra, incluindo Caxias do Sul.