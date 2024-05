Em razão de bloqueios em vias do Rio Grande do Sul por conta da chuva que atinge o Estado, a equipe de distribuição do Grupo RBS enfrenta dificuldades para realizar a entrega dos jornais Zero Hora e Pioneiro na serra gaúcha. É o caso das regiões de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa e Vacaria. Não há acessos disponíveis para trânsito.