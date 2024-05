Em vez de uma metralhadora no topo, o blindado Guarani cruza ruas alagadas carregado de mantimentos. O Exército emprega 39 veículos anfíbios durante as enchentes no Rio Grande do Sul, na Operação Taquari 2. A reportagem de Zero Hora acompanhou duas equipes de militares na tarde desta quarta-feira (15) em Eldorado do Sul.