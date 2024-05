Talvez solidariedade seja a palavra para definir o momento que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas perderam tudo. A casa, as roupas, o carro, o emprego. E outras tantas estão ajudando como podem. Essa é a corrente do bem que vem se espalhando por todo o Estado, atingindo os mais velhos, mas também sensibilizando os mais jovens.