Uma rua no centro de São Leopoldo, no Vale do Sinos, está servindo de modelo para tentar resolver o problema do emaranhado de fios, que afeta boa parte do Rio Grande do Sul. Desde novembro, uma obra busca criar uma rede subterrânea, para enterrar os cabos que hoje se enroscam nos postes e entre si. Na manhã desta sexta-feira (12) parte da via estava bloqueada, em meio a presença de máquinas e escavações.