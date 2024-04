As obras para criação do memorial em homenagem às vítimas da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, terão início autorizado pelo poder público municipal até o dia 10 de maio. O espaço, a ser composto por jardins, auditório e sala para exposições de arte, será edificado sobre as ruínas da casa de entretenimento onde 242 pessoas perderam a vida em 27 de janeiro de 2013.