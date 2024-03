O histórico hangar de madeira erguido no fim dos anos 1940 de Congonhas será transformado em um terminal de embarque de passageiros. A novidade faz parte de uma reformulação do aeroporto de São Paulo e foi anunciada em apresentação na segunda-feira (25) pela concessionária espanhola Aena. Está previsto o investimento de cerca de R$ 2 bilhões no projeto. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.