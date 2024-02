A Polícia Federal cumpriu, nessa quinta-feira (1º), três mandados de prisão preventiva dentro do âmbito da Operação I-Fraude, que desarticulou uma organização criminosa responsável pela invasão de sistemas federais e venda de dados pessoais por meio de painéis de pesquisas. Entre os alvos do esquema, estava o então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso.