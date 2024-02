Um laudo divulgado pela Secretaria de Pesquisa, Perícia e Análise (Sppea) do Ministério Público Federal (MPF) apontou que a ação da Companhia Energética Rio das Antas (Ceran) e suas usinas hidrelétricas não influenciaram para o agravamento da cheia verificada no Rio das Antas, que abrange parte dos campos de cima da serra e região do Vale do Taquari, durante as chuvas que castigaram o Estado em 4 de setembro de 2023. No entanto, o MPF confirmou nesta quarta-feira (31) que o inquérito seguirá em andamento.