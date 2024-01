Três dias após o temporal que deixou estragos em diversos municípios do Estado, moradores ainda enfrentam transtornos com a falta de energia elétrica. O número de clientes afetados caiu, mas 14 mil pontos continuam sem luz na área de atendimento da RGE. No início da manhã, eram 17 mil clientes nessa situação, mas os dados foram atualizados novamente às 12h desta segunda-feira (1º).