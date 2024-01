A prefeitura e a companhia Águas e Joinville mantêm a Estação de Tratamento de Água (ETA) fechada desde a manhã de segunda-feira (29), quando acidente com caminhão tanque derramou produto químico na Área de Proteção Ambiental (APA) Serra Dona Francisca, em Santa Catarina. O fechamento aconteceu para que o local não receba água com resíduos provenientes do acidente, que ocorreu quando o veículo tombou na rodovia SC-418 e pegou fogo.