A virada de ano na praia, que deveria ser de descanso, em Xangri-lá, no Litoral Norte, trouxe transtornos para Larissa Camargo, 48 anos, moradora de Canoas, na Região Metropolitana. A bancária foi uma das consumidoras que teve a residência afetada pela falta de energia elétrica durante o Ano-Novo. O desabastecimento persistia até a manhã desta segunda-feira (1º). A CEEE Equatorial ainda não informou o número de clientes sem luz e as causas do problema.