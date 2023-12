Profissionais e empresas do mercado da comunicação do Rio Grande do Sul que se destacaram no último ano foram agraciados pela Associação Riograndense de Propaganda (ARP) na noite de quinta-feira (7). Os vencedores das categorias do Salão ARP 2023 receberam o tradicional troféu em forma de estrela em noite de festa no centro de eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre.