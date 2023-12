Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul no início da noite desta sexta-feira (15) ainda causam transtornos, entre eles a falta de energia elétrica. São pelo menos 40 mil clientes nessa situação somente na área de atendimento da RGE. A maior parte dos pontos afetados está localizado na Serra, Noroeste e Região Central. A CEEE Equatorial não divulgou balanço com número de clientes afetados.