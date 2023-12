O Recanto da Compaixão Frei Salvador, em Caxias do Sul, recebe cadastros para o acolhimento permanente de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Até a última quarta-feira (29), 63 famílias haviam se cadastrado. A busca por uma vaga se inicia com um integrante da família, independente do grau de parentesco, indo até a sede da Associação Mão Amiga (Rua General Mallet, 33, bairro Rio Branco), preenchendo um formulário com dados pessoais. Frei Jaime Bettega, coordenador do Mão Amiga afirma que a maioria dos cadastros já recebidos é de pessoas dependentes: