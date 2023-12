O governo do Rio Grande do Sul liberou nesta segunda-feira (4) um novo lote de recursos do programa Volta por Cima, para famílias atingidas por desastres naturais entre julho e outubro. São R$ 4,83 milhões destinados pelo Estado para 3.968 famílias atingidas, incluindo pessoas de baixa renda afetadas pelas chuvas no Vale do Taquari. Até o momento, foram destinados R$ 14,5 milhões por meio do programa. O total previsto para o Volta Por Cima é de R$ 25 milhões.