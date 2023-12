Após o aguaceiro que atingiu o Rio Grande do Sul na véspera do feriadão de Ano-Novo dar uma trégua, o número de pontos sem energia elétrica apresentou queda na tarde deste sábado (30). Por volta das 17h30min, o total de clientes sem luz no Estado havia caído para 44,5 mil. Na manhã de sexta-feira (29), poucas horas após o pico do temporal, o problema chegou a afetar 236 mil consumidores.