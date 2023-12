O Corpo de Bombeiros de Rio Grande, no sul do Estado, encontrou, na manhã desta sexta-feira (15), o corpo de um adolescente no Arroio do Martins, na Vila Santa Rosa. Segundo os bombeiros, o corpo deve ser o do jovem que está desaparecido desde a tarde de quinta-feira (14), quando foi visto tomando banho no arroio com um grupo de amigos. Uma equipe do Instituto-Geral de Perícias irá realizar a identificação.