O Corpo de Bombeiros de Canoas, na Região Metropolitana, combate um incêndio no Parque Jorge Lanner, no bairro Niterói, desde as 14h desta sexta-feira (22). Segundo a corporação, dois caminhões trabalham no controle das chamas e devem seguir durante as próximas horas. O local é utilizado como depósito de detritos.