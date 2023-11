Para continuar dando a mulheres a chance de se profissionalizar e começar – ou voltar – ao mercado de trabalho, a iniciativa Confeiteiras de Sucesso, de Gravataí, precisa de apoio. Em sua terceira edição, o curso é oferecido pela cake designer Rosicleia da Silva Pereira, a Rosy Daasper. Nas primeiras edições, contou ainda com a parceria do Clube de Mães Breno Garcia, do residencial de mesmo nome, no bairro Padre Reus.