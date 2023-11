Em reunião de balanço das ações já realizadas no enfrentamento dos efeitos das enchentes dos últimos meses, o governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta quarta-feira (1º) o repasse de R$ 52,5 milhões para auxílio aos municípios afetados e concessão de aluguel social. Deste total, R$ 2,5 milhões serão destinados para a concessão de aluguel social e os R$ 50 milhões serão repassados para as prefeituras em transferências fundo a fundo feitas pela Defesa Civil estadual.