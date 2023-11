O presidente da Enel Distribuição São Paulo, Max Xavier Lins, afirmou que a legislação estabelece que a responsabilidade sobre a vegetação urbana é do município, mas que diante do compartilhamento do espaço público por uma série de agentes, como as concessionárias de energia elétrica, é de interesse da companhia que o trabalho relativo a ela "avance o mais rápido possível".