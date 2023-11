Apesar de o decreto da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) permitir que militares da Aeronáutica abordem e revistem passageiros nos dois maiores aeroportos do Brasil, a intenção da força é "não interferir no direito de ir e vir" dos passageiros. O foco ao longo dos seis meses de operação será principalmente coibir a ação de grupos criminosos que se utilizam dos aeroportos de Guarulhos, na Grande São Paulo, e do Galeão, no Rio.