Bloqueio de rodovias VÍDEO: "Não se tem mais noção do preço do frete", diz caminhoneiro sobre alta dos combustíveis Manifestantes concentrados na RS-239, em Araricá, no Vale do Sinos, reivindicam revisão da política de preços da Petrobras, que vem anunciando sucessivos reajustes no diesel e na gasolina