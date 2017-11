O quadro Truque do Chef deste sábado (4) traz uma receita de risoto de cebolas caramelizadas e tomates recheados com cogumelos ao molho bechamel. Quem nos ensina o modo de preparo e os ingredientes é a Tamires Borges da “ A quentinha ”, que vai inaugurar dia 6.

Refogue a cebola com azeite de oliva, açafrão e pimenta preta.

Em outra panela prepare as cebolas caramelizadas. Corte as cebolas em fatias finas e refogue no azeite de oliva, depois acrescente açúcar mascavo ( 1 colher sopa) e uma colher de chá de vinagre de maçã até que fiquem caramelizadas