Depois de um sábado chuvoso, o tempo volta a abrir no Rio Grande do Sul neste domingo (5) devido ao afastamento de um sistema central. De acordo com a Somar Meteorologia, o sol deve predominar no Estado e, como a nebulosidade diminui, a sensação de calor deve aumentar à tarde.

A passagem de uma frente fria sobre o sul do país favoreceu a formação de muita nebulosidade e provocou bastante chuva no Rio Grande do Sul no sábado (4). Houve acumulados expressivos de precipitação, acima de 70mm em Camaquã e dos 58mm em Uruguaiana, além de rajadas de ventos pontuais. Em Cruz Alta, a máxima foi de 70km/h. Após a passagem do sistema, choveu fraco ao longo da tarde e o dia terminou com o céu encoberto.

Neste domingo, como o sistema se desloca para a região Sudeste, o sol volta a aparecer, ainda que entre nuvens em quase todas as regiões. Apenas no nordeste gaúcho, devido a ventos úmidos, o tempo fica mais nublado e pode eventualmente ocorrer chuva fraca.

A temperatura sobe e a sensação de calor aumenta na maior parte do Estado devido ao fato de haver menos nuvens. A máxima pode chegar aos 30ºC em Iraí, no Norte. Já na Capital, os termômetros marcam até 24ºC.

Conforme o dia for passando, o ar mais frio e seco avança a partir da Campanha e os ventos constantes e moderados não deixam as máximas subirem muito.

Veja a previsão de temperaturas máximas e mínimas para domingo:

Porto Alegre: 15 | 24

Campo Bom: 15 | 28

Monte Negro: 11 | 25

São José dos Ausentes: 9 | 19

Bom Jesus: 10 | 21

Soledade: 14 | 28

Ijuí: 14 | 27

São Luiz Gonzaga: 14 | 26

Iraí: 16 | 30

Uruguaiana: 14 | 25

Alegrete: 13 | 25

São Gabriel: 12 | 23

Pelotas: 14 | 22

Canguçu: 11 | 23

Bagé: 10 | 22

Torres: 18 | 24

Mostardas: 18 | 21

Rio Grande: 17 | 20

Próximos dias

Na segunda-feira, em todo o Rio Grande do Sul e especialmente no Oeste, o tempo fica mais firme com o avanço de uma massa de ar seco e frio que inibe a formação de nuvens carregadas. Porém, diferente da última massa de ar frio, não há expectativa de declínio acentuado das temperaturas no início do dia.

Na terça-feira, o tempo segue firme no Rio Grande do Sul. As temperaturas ficam abaixo da média para a época do ano, devido a uma massa de ar frio, e, de tarde, as temperaturas ficam agradáveis na maior parte do estado, com exceção do oeste, onde faz calor. A nebulosidade aumente nesta região no fim do dia, com aproximação de áreas de instabilidade.