A segunda candidata a rainha da Festa da Uva de Caxias do Sul fará a inscrição oficial no concurso às 17h desta quarta-feira (1º) na Réplica Quatro dos Pavilhões. Em 10 dias, uma candidata está inscrita oficialmente.

Já havia cinco interessadas em concorrer à corte, mas, por incompatibilidade de horários, três cancelaram o encontro e ainda não reagendaram, conforme a organização do evento. No momento da inscrição, têm de estar no local um representante da comissão comunitária da festa, um da comissão social e uma das representantes da corte de 2016. A candidata também precisa estar acompanhada de um a três representantes da empresa que a patrocina.