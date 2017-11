A Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação (CDUTH) da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul avalia enviar ao plenário na semana que vem o projeto que regulamenta serviços de transporte por aplicativo. A decisão deve ser tomada na próxima reunião do grupo, marcada para a próxima terça-feira (7).

De acordo com o vereador Edio Elói Frizzo (PSB), ainda é preciso analisar o resultado da votação pelo Senado do projeto de lei complementar 28/2017, que regulamenta o serviço na esfera federal. O texto foi aprovado na noite desta terça (31) com 46 votos a favor, 10 contra e uma abstenção, mas terá que voltar à Câmara dos Deputados porque sofreu duas alterações. Os senadores retiraram a obrigatoriedade do motorista ser dono do veículo e também das placas vermelhas nos carros.