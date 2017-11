Ocorreu na noite de terça-feira (31), na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, uma audiência pública para tratar sobre a situação dos imigrantes que vivem no município. Conforme a coordenadora do Centro de Atenção ao Migrante (CAM), Irmã Maria do Carmo Santos Gonçalves, quatro propostas surgiram ao fim do encontro.