O projeto da prefeitura de Caxias do Sul que prevê alterações no programa de regularização de construções, o Habite Legal II, poderá ser analisado em plenário na próxima semana na Câmara de Vereadores. O programa, elaborado pela gestão de Alceu Barbosa Velho, foi aprovado pelos vereadores no final de 2016 e sancionado pelo então prefeito. No início deste ano, a prefeitura, agora na administração de Daniel Guerra, encaminhou um novo projeto à Câmara prevendo alterações, argumentando que a lei possui inconsistências técnicas.

Entre as alterações propostas pela prefeitura, estão a mudança nas taxas previstas para regularização, a exigência de ligação de esgoto, o estabelecimento de um prazo determinado para a vigência do programa e a mudança da destinação dos recursos provenientes da regularização.

A lei, aprovada no ano passado, previa diversas categorias para cobrança de valores por metro quadrado irregular construído, variando desde isenção ou cobrança a partir de R$ 0,04 o metro quadrado irregular a até R$ 10, no caso de residências com área total maior que 400 metros quadrados. A nova proposta apresentada neste ano pela prefeitura previa manter a isenção para residências unifamiliares de até 70 metros quadrados, a fim de manter o caráter social do programa, mas estabelecia que todas as demais edificações pagassem R$ 15 por metro quadrado de área irregular. Após discussões na Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação (CDUTH) e audiência pública, ficou estabelecido que esse valor será de R$ 10.

Conforme o presidente da comissão, Elói Frizzo, o valor proposto era muito alto. A secretária do Urbanismo, Mirângela Rossi, não se opõe à emenda, mas considera que o ideal seria o valor maior para desencorajar a situação irregular no município.

Também foram apresentadas pela comissão outras duas emendas: uma delas retira a obrigatoriedade de ter uma ligação com a rede de esgoto ao prever que possa ser apresentado atestado do Samae de inexistência de rede cloacal, e a outra propõe que um comprovante de responsabilidade técnica torne a edificação apta à regularização mesmo que ela não atenda a critérios previstos no Plano Diretor. A secretária pondera que essa não é a situação ideal, mas não se opõe às emendas e entende que, em alguns casos, em particular de edificações muito antigas, não é possível fazer uma adaptação ao que a legislação previa e, neste caso, cabe o trabalho de um responsável técnico sobre as condições da edificação a ser regularizada.

Sobre haver um prazo para a vigência da lei, a prefeitura afirma que é necessário estabelecer uma data limite, já que o programa se trata de uma exceção à regularização convencional. A data limite proposta é 31 de dezembro de 2019. A proposta da prefeitura solicita também que seja modificada a destinação dos recursos provenientes da regularização. Na lei aprovada em 2016, a destinação prevista é para itens como pavimentação, drenagem e iluminação pública e à indenização de terrenos para essa finalidade; já a proposta feita neste ano solicita que os recursos passem para a Seção de Regularização de Parcelamento do Solo da Secretaria do Urbanismo por necessidade operacional do município.