Tramita na Câmara de Vereadores de Farroupilha um projeto de lei que muda o artigo do Código de Posturas sobre o uso de piscinas públicas e coletivas no município. Enviada pelo Poder Executivo, a proposta retira a obrigatoriedade de realização de exames médicos para os frequentadores. Na lei atual, a exigência é que tenham sido realizados há, no máximo, 90 dias.