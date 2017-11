A programação do natal em Santa Maria será de 1º a 20 de dezembro e contará com algumas mudanças. A decoração que vinha sendo feita com material reciclável, dessa vez, contará com outros enfeites. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ewerton Falk, a medida se deu por questões jurídicas e também porque há um novo conceito sobre programação para este ano, com maior participação da comunidade nas ações desenvolvidas.

_ Nós desenvolvemos um projeto em que o cidadão vai fazer parte do natal, porque nós queremos resgatar o sentido do natal. Quanto à mudança de materiais, passa por uma questão também jurídica. Nós reconhecemos a legitimidade da propriedade intelectual de quem garantiu via patente esse trabalho. Garantimos contato pedindo a reutilização dos materiais, uma vez que não teríamos orçamento para refazer o todo o projeto. Os materiais foram liberados com uma série de condições que nos colocam riscos jurídicos violentos e nós não queremos correr riscos. Então em função disso e desse novo conceito, nós optamos por mudar os materiais utilizados_, destaca o secretário.

O valor total do “Viva o Natal Santa Maria” é de R$ 579 mil. Todo esse recurso não sairá dos cofres do município. A verba está sendo arrecadada por meio de um projeto que já foi aprovado pela Lei Rouanet. A prefeitura está definindo os últimos ajustes da programação para depois divulgar as atrações e o cronograma das atividades.