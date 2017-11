Do lado esquerdo da antiga porta de entrada da boate, o artista de São Pedro Sul DS Lima pintou a frase “Abrace um memorial para celebrar a vida”. Do lado direito, foram pintadas as frases “Memorial às Vítimas da Kiss” e “Para que não se repita”, assim como o site de financiamento coletivo que recebe as doações para o memorial que deve ser construído no local.

A associação quer chamar a atenção da comunidade para a importância da construção do memorial no terreno como forma de homenagem às vítimas. Além disso, a intenção com a obra é também trazer à tona a questão da segurança em casas noturnas, evitando que tragédias como a de Santa Maria se repitam.

Para a elaboração do projeto do memorial são necessários R$ 150 mil. Até agora, foram arrecadados quase R$ 79,9 mil. O prazo para doações termina no dia 25 de novembro. De acordo com as regras do site de financiamento coletivo, se o valor mínimo não for arrecadado em sua totalidade, o dinheiro retorna para os doadores. As doações podem ser feitas no site juntos.com.vc/memorialkiss.