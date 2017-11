Uma mulher de 38 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (3) na RS-342, em Catuípe, no noroeste do Estado. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Elisandra Teresinha da Silva Canterle transitava no sentido Catuípe-Ijuí quando perdeu o controle da Meriva que conduzia e colidiu em uma árvore no km 102 da rodovia.