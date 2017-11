Um dos filhos da escritora Lya Luft morreu na tarde de quinta-feira (2) em Florianópolis. André Luft, 51 anos, estava surfando na Praia do Moçambique, no leste da ilha de Santa Catarina, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O Arcanjo, helicóptero do Corpo de Bombeiros e do Samu, chegou ao local por volta do meio-dia. Conforme informações do tenente-coronel Diogo Losso, André já tinha problema cardíaco e havia passado por um cateterismo recentemente, mas estava liberado para praticar esportes.