Duas cidades da Serra, produtoras de espumantes, vivem um atrito por conta de um título que vem sendo reivindicado por Farroupilha. O município aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça para levar adiante, na Câmara dos Deputados, o projeto de se tornar capital do moscatel. No entanto, a vizinha Garibaldi também é conhecida por ser a terra do espumante e por sediar a Fenachamp.

Claiton acrescenta que, se Farroupilha for considerada capital do moscatel, Garibaldi terá reforçada a marca do champanhe, pela própria Fenachamp e por ser o único município que pode usar esta denominação, além da França. O direito foi conquistado pela vinícola centenária Peterlongo. Farroupilha por muitos anos trabalhou com a marca de maior produtora de kiwi, mas neste ano anunciou mudanças na festa nacional da fruta, a Fenakiwi. A partir do ano que vem, o evento muda de data _ ocorre em novembro, e não mais no inverno _ e deve mudar de nome para ExpoFarroupilha, mantendo a Fenakiwi no mesmo evento.