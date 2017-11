Na quinta-feira (2), a frente do imóvel foi pintada por um dos pais de vítimas para, a partir de hoje, receber grafitagem de um artista Pedro Piegas / Divulgação

A fachada do prédio onde funcionava a boate Kiss em Santa Maria está sendo pintada. A iniciativa é da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia. Na quinta-feira (2), a fachada recebeu tinta branca e, nesta sexta, está prevista a grafitagem com desenhos que fazem referência à campanha para o memorial que deve ser construído no local. O grafite deve ser feito a partir das 14h30min pelo artista DS Lima, de São Pedro do Sul.

A Associação quer chamar a atenção da comunidade para importância da construção do memorial no terreno como forma de homenagem às vítimas. Além disso, a intenção com a obra é também trazer à tona a questão da segurança em casas noturnas, evitando que tragédias como a de Santa Maria se repitam.

O terreno já foi desapropriado pela prefeitura, que pagou cerca de R$ 1,5 milhão aos proprietários do prédio. Para a elaboração do projeto do memorial são necessários R$ 150 mil.

Esse valor – que é o mínimo – será destinado a trabalhos técnicos necessários para realizar concurso, como preparação do edital, reembolso dos custos que já tiveram com seminário, confecção de catálogo reunindo anteprojetos que vão ser apresentados e gastos com a comissão julgadora, que será formada por arquitetos. Se a meta final, de R$ 300 mil, for atingida, englobará também o desenvolvimento do projeto arquitetônico vencedor.

Até agora foram arrecadados quase R$ 79,5 mil. O prazo para doações termina no dia 25 de novembro. De acordo com as regras do site de financiamento coletivo, se o valor mínimo não for arrecadado em sua totalidade, o dinheiro retorna para os doadores.

COMO AJUDAR