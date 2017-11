Dois homens foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo durante operação para combater o abigeato - furto de animais do campo - no interior de Caxias do Sul na manhã desta quarta-feira (1). A ação, realizada em conjunto por policiais civis e militares, cumpriu mandados de busca e apreensão na localidade de Dallagno, no distrito de Criúva.

A operação foi desencadeada após o furto de 18 cabeças de gado de uma propriedade do distrito no início de outubro. De acordo com o delegado Guilherme Gerhardt, do 3º Distrito Policial de Caxias, 14 animais foram recuperados dois dias depois no município de Colinas, no Vale do Taquari. Os animais estavam machucados devido ao transporte inadequado, mas sem ferimentos graves. A recuperação do gado não havia sido divulgada para não atrapalhar as investigações que culminaram na operação desta quarta.