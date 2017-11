Um homem de 29 anos morreu na tarde desta quarta-feira (1º) em um acidente de trânsito na RS-132, entre Vila Maria e Camargo, no norte do Estado. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Casca, que atende o trecho, Willian Vincenzi estava conduzindo um automóvel Uno no sentido Vila Maria-Camargo, quando perdeu o controle do veículo e colidiu em um caminhão que vinha na pista contrária. O motorista do caminhão não se feriu.

O acidente aconteceu no km 2 da rodovia e, até as 17h, a pista estava completamente bloqueada — o tráfego era desviado para um trecho por dentro do município de Vila Maria. A polícia aguarda a chegada da perícia para retirada dos veículos — o caminhão ficou atravessado na pista e o Uno saiu da rodovia e invadiu uma lavoura.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Segundo depoimento do motorista do caminhão, nenhum dos veículos fazia ultrapassagem no momento da colisão.