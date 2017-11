Pelo menos cinco emergências de hospitais restringem atendimento devido à superlotação, nesta segunda-feira (6), em Porto Alegre. No hospital Nossa Senhora Conceição, só são atendidos pacientes com risco de morte. A medida foi tomada para garantir a qualidade e a segurança do atendimento. A recomendação é que os demais pacientes procurem outras unidades de saúde.

Além do hospital Nossa Senhora Conceição, que tem 107 pacientes, enquanto que a capacidade é para 64 leitos, o Hospital de Clínicas tem 92 pacientes adultos para 41 leitos. A situação também é observada no hospital São Lucas, do complexo da PUC, onde há 27 pacientes para 15 leitos. A superlotação também afeta o serviço nas Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, na zona leste da Capital.

No setor pediátrico, a UPA Zona Norte, Moacyr Scliar, o hospital Santo Antônio, do complexo Santa Casa, e o Hospital de Clínicas também apresentam superlotação e estão restringindo atendimentos.