Conforme o presidente da Casa, vereador Moisés Scussel Neto (PSDB), a proposta partiu de um grupo de vereadores sob a alegação de redução de custos e maior facilidade de participação da comunidade. A segunda sessão ordinária semanal do Legislativo, que é tema polêmico no município, ficou de fora do novo regimento. Os dois encontros por semana chegaram a ocorrer entre o final do ano passado e início de 2017, mas um projeto de lei extinguiu a sessão da quarta-feira.

O presidente da Câmara avalia que a aproximação com a comunidade será suprida com a mudança no formato das comissões internas, que serão abertas ao público e foram reduzidas para três: de Legislação, Justiça e Redação Final; de Orçamento, Finanças e Contas Públicas; e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Essa última agrupa outras que foram extintas. As comissões terão reuniões todas as terças-feiras, abertas à comunidade e transmitidas pela internet e TV, sempre a partir das 14h.