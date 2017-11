Batalhão de Aviação da Brigada Militar / Divulgação

Ao saber que o taxista Daniel Silvestre de Vargas e sua família haviam desaparecido durante passeio de barco pelo Guaíba e pela Lagoa dos Patos, o pescador Rogério Monteiro Rosa, 49 anos, se juntou ao Corpo de Bombeiros e a um amigo para juntos iniciarem a procura. Era início da tarde de domingo (5) quando duas equipes se dividiram em dois barcos, uma em cada margem do Guaíba.

Até então, os amigos e os bombeiros sabiam apenas que Vargas tinha reunido os filhos Luan Silvestre de Vargas, sete anos, e Pâmela Silvestre de Vargas, 19, a mulher, Roselaine Denise Silvestre de Vargas, 43, e a sogra, Nair Guedes, 70, para fazer um passeio na Ilha da Ponta Escura, em Barra do Ribeiro. A partida ocorreu por volta do meio-dia de quinta-feira (2), e o retorno estava programado para o fim da tarde daquele mesmo dia. Como eles não apareceram em casa, o outro filho do casal alertou as autoridades e os amigos.

Roselaine contou a Rosa que, ao saírem da ilha, por volta das 17h, um vento frontal pegou a família de surpresa e virou a embarcação de 6 metros e motor de 40HP. Antes da lancha afundar por completo, Vargas conseguiu colocar os coletes salva-vidas nos dois filhos, na sogra e na mulher. Agarrado a um tonel, foi levado para longe da família pela correnteza, sem tempo, inclusive, para colocar em si o equipamento que lhe permitiria boiar. A força da água também separou Nair, que acabou morrendo junto com Daniel. Os corpos de ambos foram encontrados separados por cerca de um quilômetro de distância nesta segunda.

À deriva na Lagoa dos Patos, mãe e filhos viram a noite cair e o dia amanhecer novamente. Na sexta-feira pela manhã, levados pela água, chegaram à Ponta Escura, onde seriam resgatados. Eles caminharam cerca de 40 metros pela mata até encontrarem um telhado feito de lona e suspenso por pedaços de madeira. A estrutura serve como acampamento para pescadores locais. Ali, próximos à Lagoa dos Patos, permaneceram aguardando socorro. Na tentativa de serem vistos, penduraram os coletes em galhos de árvores.

O primeiro sinal do paradeiro da família foi uma caixa de isopor boiando rente à margem por volta das 18h de domingo (5). Um dos pescadores que ajudava nas buscas, que não teve o nome divulgado pelos envolvidos no salvamento, aproximou-se e reconheceu o utensílio como sendo de Vargas. Ele seguiu com o barco pelas margem até encontrar os coletes e a família. Machucados e com sinais de hipotermia, aceitaram os pães que ele tinha no barco. Foi a primeira refeição desde quinta-feira. Uma hora depois, por volta das 19h, Rosa e o Corpo de Bombeiros chegaram para levá-los para atendimento médico. O primeiro pescador que chegou ao local percebeu que estava sem combustível suficiente e ficou com a família

— Foi uma fatalidade. Daniel era experiente. Ali onde o barco afundou, é difícil de navegar mesmo. Ele foi um herói ao salvar os filhos e a mulher. Só não salvou a sogra, porque ela era idosa — disse Rosa.

De acordo com a Capitania Fluvial de Porto Alegre, os sobreviventes foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros no domingo (5) por volta de 18h30min, na Praia da Serrinha, que fica na Lagoa dos Patos. Até o momento, a embarcação usada por Daniel e sua família não foi localizada. Ainda não há informações sobre a causa do naufrágio. Um inquérito, instaurado pela Capitania Fluvial de Porto Alegre, irá investigar o caso.

