A auxiliar de professora Geni Oliveira Lopes Martins, 63 anos, vítima do ataque à creche Gente Inocente, em Janaúba (MG), morreu no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte (MG). De acordo com o G1, a secretária de Educação de Janaúba, Luzia Angélica Santo, confirmou que recebeu a notícia na madrugada desta segunda-feira (6). Agora, o número de mortos no incêndio subiu para 12.